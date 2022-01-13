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    Bursa'da motosikletle yüzüstü yolculuk kamerada

    Bursa-Ankara yolu üzerinde kasksız motosikletli, seyir halindeyken motorun üzerinde yüzüstü yattı. Tehlike saçan yolculuk ise bir başka sürücü tarafından kayda alındı.
    • DHA
    • 13.01.2022 - 13:34
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 13:43
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    Bursa'da motosikletle yüzüstü yolculuk kamerada

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde kasksız motosikletli, tehlikeyle burun buruna yolculuk yaptı.

    MOTOSİKLETİN ÜZERİNDE YÜZÜSTÜ YATTI

    Bursa-Ankara yolunda görüntülenen olayda kask takmayan sürücü, seyir halindeyken motosiklette yüzüstü yattı.

    O ANLAR KAMERADA

    Tehlikeyi hiçe sayan motosikletli, bir başka sürücü tarafından kayda alındı.

    Bursa'da motosikletle yüzüstü yolculuk kamerada VİDEO

    VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

    Motosikleti bir süre bu halde kullanan ve zaman zaman hızını 100 kilometreye kadar çıkaran sürücüyü görenlerin çektiği görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

    Bursa da motosikletle yüzüstü yolculuk kamerada #1

    Bursa da motosikletle yüzüstü yolculuk kamerada #2

    Bursa da motosikletle yüzüstü yolculuk kamerada #3


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