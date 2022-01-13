- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da motosikletle yüzüstü yolculuk kamerada
Bursa'da motosikletle yüzüstü yolculuk kamerada
Bursa-Ankara yolu üzerinde kasksız motosikletli, seyir halindeyken motorun üzerinde yüzüstü yattı. Tehlike saçan yolculuk ise bir başka sürücü tarafından kayda alındı.
- DHA
- 13.01.2022 - 13:34
- Güncelleme : 13.01.2022 - 13:43
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kasksız motosikletli, tehlikeyle burun buruna yolculuk yaptı.
MOTOSİKLETİN ÜZERİNDE YÜZÜSTÜ YATTI
Bursa-Ankara yolunda görüntülenen olayda kask takmayan sürücü, seyir halindeyken motosiklette yüzüstü yattı.
O ANLAR KAMERADA
Tehlikeyi hiçe sayan motosikletli, bir başka sürücü tarafından kayda alındı.
Bursa'da motosikletle yüzüstü yolculuk kamerada VİDEO
VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ
Motosikleti bir süre bu halde kullanan ve zaman zaman hızını 100 kilometreye kadar çıkaran sürücüyü görenlerin çektiği görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.