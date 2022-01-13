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Bursa'da motosikletle yüzüstü yolculuk kamerada

Bursa'da motosikletle yüzüstü yolculuk kamerada

Bursa-Ankara yolu üzerinde kasksız motosikletli, seyir halindeyken motorun üzerinde yüzüstü yattı. Tehlike saçan yolculuk ise bir başka sürücü tarafından kayda alındı.