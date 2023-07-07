Bursa'da motosikletler çarpıştı: 5 kişi yaralandı Bursa'da iki motosiklet çarpıştı. Motosikletlerden biri savrularak yolda yürümekte olan 2 yayaya çarptı. Kazada 3'ü motosiklette 2'si de yaya olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

İHA

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi'nde E.Ö.(18) idaresindeki motosiklet, Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halindeyken M.I. (28) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Kaza sonrasında her iki motosiklet de savrularak yolda yürümekte olan Z.C. (37) ile B.C.'ye (40) çarptı.

Kazada her iki motosiklet sürücüsü ile birlikte Z.C. ve B.C.'nin yanı sıra motosikletlerin birisinde yolcu olarak bulunan A.G. (18) yaralandı.

Hayati tehlikeleri yok

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı 5 kişi ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.