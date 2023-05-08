Bursa’da motosikletli sürücü, otomobile çarptı Motosikletiyle seyir halinde olan sürücü, karşısına çıkan otomobile çarpmamak için frene bastı. Ani frenin etkisiyle yan yatan sürücü, dönüş yapan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İHA

Bursalı motosikletli, Osmangazi ilçesinde seyir halindeyken karşı şeritten bir otomobil karşısına çıktı.

Aracın dönüş yaptığını son anda fark eden motosikletli, frene asıldı.

Ramak kaldı

Ani frenin etkisiyle birlikte yan yatan motosikletli, otomobilin altına girmeye ramak kala kurtuldu.

Bu da otomobil sürücüsünün frene basmasıyla oldu.

Yaralanan motosikletlinin yardımına aynı otomobilin sürücüsü koşarken, durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

Küçük sıyrıklarla yırttı

İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, motosikletliye ilk müdahalede bulundu.

Sürücünün kazayı küçük sıyrıklarla atlattığı görüldü.

Bu arada polis, kazayla ilgili de soruşturma başlattı.