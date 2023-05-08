İHA

Bursalı motosikletli, Osmangazi ilçesinde seyir halindeyken karşı şeritten bir karşısına çıktı.

Aracın dönüş yaptığını son anda fark eden motosikletli, frene asıldı.

Ramak kaldı

Ani frenin etkisiyle birlikte yan yatan motosikletli, otomobilin altına girmeye ramak kala kurtuldu.

Bu da otomobil sürücüsünün frene basmasıyla oldu.

Yaralanan motosikletlinin yardımına aynı otomobilin sürücüsü koşarken, durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

Bursa’da motosikletli sürücü, otomobile çarptı

Küçük sıyrıklarla yırttı

İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, motosikletliye ilk müdahalede bulundu.

Sürücünün kazayı küçük sıyrıklarla atlattığı görüldü.

Bu arada polis, kazayla ilgili de soruşturma başlattı.

Bursa’da motosikletli sürücü, otomobile çarptı