Bursa’da motosikletli sürücü, otomobile çarptı

İHA
Bursalı motosikletli, Osmangazi ilçesinde seyir halindeyken karşı şeritten bir otomobil karşısına çıktı.
Aracın dönüş yaptığını son anda fark eden motosikletli, frene asıldı.
Ramak kaldı
Ani frenin etkisiyle birlikte yan yatan motosikletli, otomobilin altına girmeye ramak kala kurtuldu.
Bu da otomobil sürücüsünün frene basmasıyla oldu.
Yaralanan motosikletlinin yardımına aynı otomobilin sürücüsü koşarken, durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.
Küçük sıyrıklarla yırttı
İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, motosikletliye ilk müdahalede bulundu.
Sürücünün kazayı küçük sıyrıklarla atlattığı görüldü.
Bu arada polis, kazayla ilgili de soruşturma başlattı.