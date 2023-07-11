Bursa'da mülk sahibi ve kiracı kavgası: 2 tutuklama Mülk sahibi ile Suriye uyruklu kiracısı arasında alacak nedeniyle dün çıkan kavgada 5 kişinin tornavida ve demir çubuklularla yaralanmasının ardında gözaltına alınan Suriyeli 4 şüpheliden 2'si, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA Mülk sahibi ve kiracılar arasında yaşanan kavgalar her geçen gün artıyor. Bir yeni olay da Bursa'nın İnegöl ilçesinde oldu. Bir mobilya atölyesinde iş yeri sahibi Talha Ö. (27), iddiaya göre, atölyeye giderek Suriye uyruklu kiracısı Muhammed Misto'dan (29) birikmiş kira borcunu istedi. Parayı vermeyeceğini söyleyen kiracı ile dükkan sahibi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Misto ile atölyede bulunan akrabaları Ahmet Talep (21), Mecit Misto (28) ve Muhammed Mesteo (23), tornavida ve demir çubuklarla mülk sahibi Talha Ö.'ye saldırdı. Çevredeki esnafın da dahil olduğu kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, çevrede ise güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. 4 kişi gözaltına alındı Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri Muhammed Misto, Ahmet Talep, Mecit Misto ve Muhammed Mesteo'yu gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 kişi tutuklandı Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Muhammed Mesteo ile Muhammed Misto tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ahmet Talep ile Mecit Misto adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kimliği bulanmayan Ahmet Talep'in sınır dışı edileceği öğrenildi.