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    Bursa'da mutfak dolabı altında kalan kadını itfaiye eri kurtardı

    Devrilen mutfak dolaplarının altında kalan yaşlı kadının seslerine komşuları yetişti. Kapısı kilitli kadını kurtaramayan vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
    • 13.11.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 13.11.2022 - 11:12
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    Bursa'da mutfak dolabı altında kalan kadını itfaiye eri kurtardı

    Bursa'nın Mudanya ilçesi, Güzelyalı Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında oturan 65 yaşındaki Nadiye Özengin, gece yarısı mutfakta devrilen dolabın altında kaldı.

    Dolabın devrilmesi üzerine çıkan gürültüye komşular uyandı ve Özengin'in dairesine gitti.

    Yaşlı kadının evinin kapısı kilitli olduğu için vatandaşlar, herhangi bir müdahalede bulunamadı.

    İtfaiye ekipleri müdahale etti

    Yaşanan olay karşısında müdahalesiz kalan komşular, çareyi itfaiye ve ambulanstan yardım istemekte buldu.

    Olay yerine gelen itfaiye ekibi, 2'nci kata merdiven dayayarak balkondan içeri girdi.

    Hastaneye gitmeyi kabul etmedi

    İtfaiye eri, devrilen dolabı kaldırıp altında kalan yaşlı kadını kurtardı.

    Panik içinde bekleyen komşuları da operasyon tamamlanınca kurtulan yaşlı kadına sarılıp gözyaşı döktü.

    İHA'nın haberine göre, durumunun iyi olduğun belirten Nadiye Özengin, hastaneye gitmeyi kabul etmezken, ambulans ekibi de normal işine döndü.

    Bursa'da mutfak dolabı altında kaldı, itfaiye eri kurtardı VİDEO


    Bursa da mutfak dolabı altında kalan kadını itfaiye eri kurtardı #1

    Bursa da mutfak dolabı altında kalan kadını itfaiye eri kurtardı #2

    Bursa da mutfak dolabı altında kalan kadını itfaiye eri kurtardı #3


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