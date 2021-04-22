Bursa’da mutfakta çıkan yangına vatandaşlar müdahale etti

Bir evin mutfağında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların müdahalesi olası bir faciayı engelledi.

Bursa Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi’nde bulunan bir binanın ikinci katının mutfağında yangın çıktı.

Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, alevler mutfağı sardı.

Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu ekiplere haber verdi.

EKİPLER GELMEDEN MÜDAHALE ETTİLER

Bir yandan da ekiplerin gelmesini beklemeden yangına müdahale eden vatandaşlar, büyük bir facianın çıkmasının önüne geçti.

Ekiplerin gelmesi ile yangın kontrol altına alındı.

Can kaybı veya yaralanma olmadı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.