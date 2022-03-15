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    Bursa'da nakış atölyesinde patlama: Kapı ve camlar yerinden çıktı

    Osmangazi ilçesindeki nakış atölyesinde bilinmeyen nedenle yaşanan patlama, 4 kat aşağıdan hissedildi. AFAD ekipleri ise patlamanın nedenini araştırıyor.
    • DHA
    • 15.03.2022 - 14:05
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    Bursa'da nakış atölyesinde patlama: Kapı ve camlar yerinden çıktı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı bir iş yerinin 2'nci katındaki nakış atölyesinde patlama yaşandı.

    Patlamanın etkisi ile iş yerinin demir kapısı ve camları yerinden çıkarak, çevredeki araçların üzerine düştü.

    AFAD MÜDAHALE ETTİ

    İhbarla gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, itfaiye de olay yerinde inceleme yaptı. AFAD ekipleri de patlamanın nedenini bulmak için bölgede ölçüm yaparak incelemede bulundu.

    Bursa da nakış atölyesinde patlama: Kapı ve camlar yerinden çıktı #1

    "4 DÜKKAN AŞAĞIDAN DUYDUK"

    Şiddetli bir patlama sesi duyduklarını belirten esnaf Bülent Kavurat, "Çalışıyorduk, bir ses geldi. Baktık, iş yerinin camları kırılmış, dökülmüş. Patlama çok şiddetliydi. 4 dükkan aşağıdan duyduk. Şiddetli sesi duyunca geldik. Daha önceden de yakın bir bölgede patlama olmuştu. Yaralanan yok, çok şükür. Kimsede bir zarar yok" dedi.

    "YARALANAN OLMADI"

    Patlama olan iş yerinin zemin katındaki matbaanın sahibi Selçuk Ferik ise "İçeride çalışıyorduk. Bir patlama oldu, neden olduğunu da çözemedik. İtfaiyeden, AFAD'dan arkadaşlar geldi, çözmeye çalışıyorlar. Çok şükür, yaralanan olmadı. Kapı, cam, çerçeve aşağı fırladı. Karşı komşumuzun arkadaşları çay molasındaydı. Onların molasının bitmesi de bizler için büyük şans oldu" şeklinde konuştu.


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