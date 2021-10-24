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- Bursa'da nakliyeciler arasında kavga çıktı: 3 yaralı
Bursa'da nakliyeciler arasında kavga çıktı: 3 yaralı
- İHA
- 24.10.2021 - 14:39
- Güncelleme : 24.10.2021 - 14:40
Bursa'nın İnegöl ilçesinde nakliyeciler arasında bıçaklı kavga yaşandı.
Nakliye işi yapan İdris B. ve kardeşi Ömer Faruk B. ile nakliyeci Yalçın K. arasında yük indirme sırasında tartışma çıktı.
BİRBİRLERİNİ BIÇAKLADILAR
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Olay sırasında Yalçın K., ağabey ve kardeşi bıçakladı.
Yaralı kardeşler öfkelerine hakim olamadı ve Yalçın K.'yı bıçakladı.
Bursa'da nakliyeciler arasında kavga çıktı: 3 yaralı VİDEO
3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
3 yaralı özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayı duyan şahısların yakınları hastaneye akın etti.
Hastane önünde kalabalık oluşturan hasta yakınları arasında da kavga çıktı.
HASTA YAKINI BIÇAKLANDI
Polis ekiplerinin tarafları ayırmaya çalıştığı sırada yaşanan arbedede yaralı Yalçın K.'nın ağabeyi Yavuz K. da bıçakla yaralandı.
4 YARALI TEDAVİ ALTINDA
O anlar amatör kamera tarafından kaydedilirken, Yavuz K.'yı bıçaklayan şahıs olay yerinden kaçtı.
4 yaralı hastanede tedavi altına alındı.