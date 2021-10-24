Euro
11.1924
1.02%
Dolar
9.6026
1.08%
Altın
553.67
1.55%
Borsa
1.48
1.68%
Bitcoin
584.499
-1.13%
BTXN Coin
21.04
-0.47%
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C

    Bursa'da nakliyeciler arasında kavga çıktı: 3 yaralı

    Kavga sırasında yaralanan 3 nakliyeci hastaneye kaldırılırken, hastane önünde toplanan hasta yakınları arasında da arbede çıktı.
    • İHA
    • 24.10.2021 - 14:39
    • Güncelleme : 24.10.2021 - 14:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da nakliyeciler arasında kavga çıktı: 3 yaralı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde nakliyeciler arasında bıçaklı kavga yaşandı.

    Nakliye işi yapan İdris B. ve kardeşi Ömer Faruk B. ile nakliyeci Yalçın K. arasında yük indirme sırasında tartışma çıktı.

    BİRBİRLERİNİ BIÇAKLADILAR

    Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Olay sırasında Yalçın K., ağabey ve kardeşi bıçakladı.

    Yaralı kardeşler öfkelerine hakim olamadı ve Yalçın K.'yı bıçakladı.

    Bursa'da nakliyeciler arasında kavga çıktı: 3 yaralı VİDEO

    Bursa da nakliyeciler arasında kavga çıktı: 3 yaralı #1

    3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    3 yaralı özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayı duyan şahısların yakınları hastaneye akın etti.

    Hastane önünde kalabalık oluşturan hasta yakınları arasında da kavga çıktı.

    Bursa da nakliyeciler arasında kavga çıktı: 3 yaralı #2

    HASTA YAKINI BIÇAKLANDI

    Polis ekiplerinin tarafları ayırmaya çalıştığı sırada yaşanan arbedede yaralı Yalçın K.'nın ağabeyi Yavuz K. da bıçakla yaralandı.

    Bursa da nakliyeciler arasında kavga çıktı: 3 yaralı #3

    4 YARALI TEDAVİ ALTINDA

    O anlar amatör kamera tarafından kaydedilirken, Yavuz K.'yı bıçaklayan şahıs olay yerinden kaçtı.

    4 yaralı hastanede tedavi altına alındı.

    Bursa da nakliyeciler arasında kavga çıktı: 3 yaralı #4

    Bursa da nakliyeciler arasında kavga çıktı: 3 yaralı #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir