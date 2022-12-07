Petrol
79.58
0.29%
Euro
19.4916
-0.11%
Dolar
18.6406
0.03%
Altın
1.061
0.00%
Borsa
5000
0.00%
Bitcoin
318.058
-1.20%
BTXN Coin
5.17
-3.36%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Bursa'da narkotik operasyonu: 2 tutuklama

    Narkotik dedektiflerinin gerçekleştirdiği operasyonda, battaniyeye emdirilmiş 4 kilogram 740 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi tutuklandı.
    • 07.12.2022 - 09:01
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 10:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da narkotik operasyonu: 2 tutuklama

    Bursa’da son aylarda gerçekleştirilen Emniyet Müdürlüğü’nün Kökünü Kurutma Operasyonları ile köşeye sıkışan uyuşturucu tacirleri akla gelmeyecek zula yöntemleri geliştiriyor.

    Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi.

    Battaniyeye emdirdiler

    Operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen M.B ve M.F.K.’nin bulunduğu otomobilde arama yapan ekipler, battaniyeye sarılmış 4 kilo 740 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.

    2 şüpheli tutuklandı

    Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bursa'da narkotik operasyonu: 2 tutuklama VİDEO

    Bursa da narkotik operasyonu: 2 tutuklama #1

    Bursa da narkotik operasyonu: 2 tutuklama #2

    Bursa da narkotik operasyonu: 2 tutuklama #3

    Bursa da narkotik operasyonu: 2 tutuklama #4


    Diyarbakır'da kapalı iş yerine pompalı tüfekli saldırı
    İç Haber

    Diyarbakır'da kapalı iş yerine pompalı tüfekli saldırı

    Hapis cezası alabilir
    Ekonomi

    Hapis cezası alabilir

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Görüş Bildir