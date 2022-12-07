Narkotik dedektiflerinin gerçekleştirdiği operasyonda, battaniyeye emdirilmiş 4 kilogram 740 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Bursa’da son aylarda gerçekleştirilen Emniyet Müdürlüğü’nün Kökünü Kurutma Operasyonları ile köşeye sıkışan uyuşturucu tacirleri akla gelmeyecek zula yöntemleri geliştiriyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi.

Battaniyeye emdirdiler

Operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen M.B ve M.F.K.’nin bulunduğu otomobilde arama yapan ekipler, battaniyeye sarılmış 4 kilo 740 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.

2 şüpheli tutuklandı

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da narkotik operasyonu: 2 tutuklama VİDEO

