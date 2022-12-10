Bursa'da 'Niye geldin' tartışması kanlı bitti

Bir hobi bahçesinde "Niye geldin" tartışmasında kurşunların hedefi olan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı İstanbul Yolu Soğanlı Mahallesi’ndeki meydanda ,dün saat 22.00 sıralarında, bebe konfeksiyon işiyle uğraşan Ertan Şahbaz (34), kendisine ait olan hobi bahçesinde arkadaşları Ercan Bayram (35) ve Deniz K.'yı (41) maç izlemek için davet ederek buluştu.

Ardından hobi bahçesine Furkan G. geldi. Furkan G.'nin (31) geldiğini gören arkadaşları "Niye geldin?" deyince aralarında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyümesi üzerine Furkan G., aracına giderek ruhsatsız tabancayı alarak hobi bahçesine geri gitti.

2 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı

Burada bulunan Ertan Şahbaz, Ercan Bayram ve Deniz K.'yı doğru ateş açtı.

Kurşunların hedefi olan Ertan Şahbaz, Ercan Bayram ve Deniz K., kanlar içerisinde yerde kalırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipleri Ertan Şahbaz ve Ercan Bayram'a yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi.

Deniz K. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli yakalandı

Ertan Şahbaz ve Ercan Bayram'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Deniz K.'nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise cinayetin faili olan Furkan G.'yi, İstanbul'a kaçtığı sırada Yalova'da kıskıvrak yakaladı.

2 kişinin öldüğü cinayetin sebebi dehşete düşürdü

Deniz K. davet edilmediği halde gittiği hobi bahçesinde "Niye geldin" sorusunu kendine yediremediği ve daha sonra aracında bulunan ruhsatsız tabancayı alarak cinayeti işlediği öğrenildi.

İHA'nın haberine göre; zanlı Furkan G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



