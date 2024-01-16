Bursa'da off-road yaparken lastiği koptu: Kilometrelerce yol gitti Bursa'da off-road yaptığı sırada aracının lastiği kopan sürücü, durumun farkında olmayınca kilometrelerce yol gitti. Video çekmek için inen arkadaşı ise durumu fark edince gözlerine inanamadı.

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İHA

Bursa'da, görenleri hem şaşırtan hem de güldüren bir olay yaşandı.

Mustafakemalpaşa ilçesinde bir grup arkadaş, off-road yapmak için dağlık araziye çıktı.

Araçtan inince gözlerine inanamadı

Bir süre boyunca off-road yapan gruptan bir kişi, video çekmek için araçtan aşağı inince gözlerine inanamadı.

Ön lastiğin yerinde olmadığını söyledi

Aracın sağ ön lastiğinin yerinde olmadığını sürücüye söylemesiyle birlikte herkes şaştı kaldı.

Lastik olmadan kilometrelerce gitti

Sürücü aracın lastiği olmadan kilometrelerce off-road yaparken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)