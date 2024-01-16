İHA
Bursa'da, görenleri hem şaşırtan hem de güldüren bir olay yaşandı.
Mustafakemalpaşa ilçesinde bir grup arkadaş, off-road yapmak için dağlık araziye çıktı.
Araçtan inince gözlerine inanamadı
Bir süre boyunca off-road yapan gruptan bir kişi, video çekmek için araçtan aşağı inince gözlerine inanamadı.
Ön lastiğin yerinde olmadığını söyledi
Aracın sağ ön lastiğinin yerinde olmadığını sürücüye söylemesiyle birlikte herkes şaştı kaldı.
Lastik olmadan kilometrelerce gitti
Sürücü aracın lastiği olmadan kilometrelerce off-road yaparken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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