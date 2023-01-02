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- Bursa'da oğlunu bıçaklayan arkadaşlarını bıçaklayan baba tutuklandı
Bursa'da oğlunu bıçaklayan arkadaşlarını bıçaklayan baba tutuklandı
- 02.01.2023 - 12:13
- Güncelleme : 02.01.2023 - 12:15
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dün sabah 09.00 sıralarında oğlunun kavga ettiği kişinin iş yerini basan baba dehşet saçtı.
16 yaşındaki Uğur K., çorbacıya giderek iş yerinde çalışan Hakkı G.'den iddiaya göre borcunu istedi.
O sırada çıkan kavgada 20 yaşındaki Hakkı G., bıçakla Uğur'u elinden yaraladı.
Yaralı genç hastaneye kaldırıldı
Yaralı çocuk, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ailece çorbacıyı bastılar
Olayın ardından saat 12.30 sıralarında Uğur K.'nin 45 yaşındaki babası Fuat K. ve 43 yaşındaki amcası Murat K., iş yerine geldi.
Öfkeli şahıslar ile iş yeri çalışanları 20 yaşındaki Berkay A. ve 21 yaşındaki Cemal D. arasında kavga çıktı.
Aile iş yerindeki gençleri bıçakladı
Fuat K., elindeki bıçakla Berkay A. ve Cemal D.'yi bıçakla yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri, tarafları ayırmak için yoğun çaba sarf etti. Kavga sonucu bıçakla yaralanan 2 kişi, özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
3 saldırgan gözaltına alındı
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli Fuat K. ve Murat K. ile 20 yaşındakİ Hakkı G., polis ekiplerince gözaltına alındı.
1 kişi tutuklandı
Adliyeye sevk edilen 3 kişiden Fuat K. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma sürüyor
İHA'nın haberine göre, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.