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    Bursa'da oğlunu bıçaklayan arkadaşlarını bıçaklayan baba tutuklandı

    Oğlunu bıçakla yaralayan şahsın iş yerini basarak oğlunun 2 arkadaşını bıçakla yaralayan baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 02.01.2023 - 12:13
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 12:15
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    Bursa'da oğlunu bıçaklayan arkadaşlarını bıçaklayan baba tutuklandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dün sabah 09.00 sıralarında oğlunun kavga ettiği kişinin iş yerini basan baba dehşet saçtı.

    16 yaşındaki Uğur K., çorbacıya giderek iş yerinde çalışan Hakkı G.'den iddiaya göre borcunu istedi.

    O sırada çıkan kavgada 20 yaşındaki Hakkı G., bıçakla Uğur'u elinden yaraladı.

    Yaralı genç hastaneye kaldırıldı

    Yaralı çocuk, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Bursa da oğlunu bıçaklayan arkadaşlarını bıçaklayan baba tutuklandı #1

    Ailece çorbacıyı bastılar

    Olayın ardından saat 12.30 sıralarında Uğur K.'nin 45 yaşındaki babası Fuat K. ve 43 yaşındaki amcası Murat K., iş yerine geldi.

    Öfkeli şahıslar ile iş yeri çalışanları 20 yaşındaki Berkay A. ve 21 yaşındaki Cemal D. arasında kavga çıktı.

    Bursa da oğlunu bıçaklayan arkadaşlarını bıçaklayan baba tutuklandı #2

    Aile iş yerindeki gençleri bıçakladı

    Fuat K., elindeki bıçakla Berkay A. ve Cemal D.'yi bıçakla yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Polis ekipleri, tarafları ayırmak için yoğun çaba sarf etti. Kavga sonucu bıçakla yaralanan 2 kişi, özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Bursa da oğlunu bıçaklayan arkadaşlarını bıçaklayan baba tutuklandı #3

    3 saldırgan gözaltına alındı

    Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli Fuat K. ve Murat K. ile 20 yaşındakİ Hakkı G., polis ekiplerince gözaltına alındı.

    1 kişi tutuklandı

    Adliyeye sevk edilen 3 kişiden Fuat K. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Soruşturma sürüyor

    İHA'nın haberine göre, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa da oğlunu bıçaklayan arkadaşlarını bıçaklayan baba tutuklandı #4


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