Özel bir kolejin Bodrum ve İzmir ilçelerinde eğitim gören öğrencilerini ve öğretmenlerini taşıyan otobüs, Bursa'da önündeki kamyona çarptı. Kazada 24 öğrenci yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi ile İzmir'deki özel bir kolejin şubelerine eğitim gören 47 lise öğrencisi ile 4 öğretmen, Bolu'da bir etkinliğe katılmak için kiraladıkları otobüsle sabah saatlerinde yola çıktı.

Osman Muslu (56) yönetimindeki yolcu otobüsü, saat 13.00 sıralarında, Bursa’nın Orhangazi ilçesi Karsak Kavşağı'na geldiğinde aynı yöne giden Turan Koca'nın (45) kullandığı kamyona arkadan çarptı.

Kazada öğrencilerden 24’ü yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılardan bazılarına kaza yerinde ayakta müdahale edilirken, diğerleri ise ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik devlet hastanelerine kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayı haber alan Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı ve İlçe Emniyet Müdürü Nail Dalsar, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne gelerek, öğrencilerin durumu ile ilgili bilgi aldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 24 öğrenci yaralandı VİDEO

