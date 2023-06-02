Bursa'da öğrencilerin ölümden döndüğü anlar Özel halk otobüsü, yola aniden çıkan öğrencilere çarptı. 2 öğrencinin ölümden döndüğü kaza, otobüsün kamerasına yansıdı.

İHA

Bugün, iki kız çocuğunu ölüm teğet geçti…

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 50 yaşındaki Rıza D. yönetimindeki 16 M 06093 plakalı özel halk otobüsü, İnegöl Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde ilerliyordu.

Otobüs, yaya geçidinin olmadığı yoldan karşıya koşarak geçmeye çalışan Rümeysa Ö. (12) ve Hatice Şeyma Y.'ye (12) çarptı.

Öğrenciler yaralandı

Çarpmanın etkisiyle öğrenciler yaralandı.

Otobüs ise park halindeki 16 BBT 395 plakalı otomobile çarparak durdu.

Korku dolu anlar, otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sağlık durumları iyi

Öte yandan yaralanan öğrenciler, olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan tahkikatın devam ettiği bildirildi.