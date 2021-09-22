Bursa’da, öğrencisini korumak isteyen öğretmen darbedildi

Nilüfer ilçesinde öğrencisinin darbedilip zorla bir araca bindirilmeye çalışıldığını gören öğretmen olaya müdahale edince, öğrencinin yakınları öğretmeni darbetti.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir lisenin önünde, 21 Eylül günü saat 16.00 sıralarında bir öğretmen, okul çıkışında bir öğrencinin darbedildiğini gördü.

Öğrencinin zorla bir araca bindirilmeye çalışıldığını gören öğretmen, olaya müdahale etti.

Öğretmenin olaya müdahale etmesi ile öğrencinin yakınlarının öğretmeni darbetmeye başlaması bir oldu.

ÖĞRENCİLER DE MÜDAHİL OLDU

Okuldaki diğer öğrenciler, öğretmenlerinin darbedildiğini görür görmez olaya karıştı.

Ortalık bir anda savaş alanına döndü.

ŞÜPHELİLER OLAY YERİNDEN KAÇTI

Yaşanan arbedede öğrenciyi zorla otomobile bindiren şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

Yaşanan kavga, polis ekiplerinin müdahalesi ile son buldu. Konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.