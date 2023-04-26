Bursa’da okul servisi kamyonla çarpıştı: 22'si öğrenci, 23 yaralı
DHA

Okul yolunda meydana gelen kazada faciadan dönüldü...

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Unçukuru ve Korubaşı mahallelerinde yaşayan ve taşımalı eğitim gören 22 öğrenci, Kayapa Ortaokulu’na gitmek için sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 S 8459 plakalı servis midibüsüne bindi.

100 metre sürüklendi

Okul servisi, saat 09.30 sıralarında Yolu Caddesi’ne dönüş yapan 34 YS 463 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yan yatan servis, yaklaşık 100 metre sürüklendi.

Bursa’da servis midibüsü kamyon ile çarpıştı: 22'si öğrenci, 23 yaralı

22 öğrenci yaralandı

Serviste bulunan 22 öğrenci ve şoför, yaralandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Bursa’da servis midibüsü kamyon ile çarpıştı: 22'si öğrenci, 23 yaralı

Yaralıların sağlık durumları iyi

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne ve Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bursa’da servis midibüsü kamyon ile çarpıştı: 22'si öğrenci, 23 yaralı

Eğitime 1 gün ara verildi

nedeniyle Bursa Yolu Caddesi trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, okulda eğitime 1 gün ara verildi.

Bursa’da servis midibüsü kamyon ile çarpıştı: 22'si öğrenci, 23 yaralı
Bursa’da servis midibüsü kamyon ile çarpıştı: 22'si öğrenci, 23 yaralı
Bursa’da servis midibüsü kamyon ile çarpıştı: 22'si öğrenci, 23 yaralı
Bursa’da servis midibüsü kamyon ile çarpıştı: 22'si öğrenci, 23 yaralı
Bursa’da servis midibüsü kamyon ile çarpıştı: 22'si öğrenci, 23 yaralı
Bursa’da servis midibüsü kamyon ile çarpıştı: 22'si öğrenci, 23 yaralı