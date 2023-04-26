Bursa’da okul servisi kamyonla çarpıştı: 22'si öğrenci, 23 yaralı Hafriyat kamyonuyla çarpışan okul servisi midibüsündeki 22 öğrenci ile şoför yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, okulda eğitime 1 gün ara verildi.

DHA

Okul yolunda meydana gelen kazada faciadan dönüldü...

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Unçukuru ve Korubaşı mahallelerinde yaşayan ve taşımalı eğitim gören 22 öğrenci, Kayapa Ortaokulu’na gitmek için sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 S 8459 plakalı servis midibüsüne bindi.

100 metre sürüklendi

Okul servisi, saat 09.30 sıralarında Bursa Yolu Caddesi’ne dönüş yapan 34 YS 463 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yan yatan servis, yaklaşık 100 metre sürüklendi.

22 öğrenci yaralandı

Serviste bulunan 22 öğrenci ve şoför, yaralandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumları iyi

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne ve Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Eğitime 1 gün ara verildi

Kaza nedeniyle Bursa Yolu Caddesi trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, okulda eğitime 1 gün ara verildi.