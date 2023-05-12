Bursa’da okul yolunda faciadan dönüldü Çocuklarını okula götürmeye çalışan annenin kullandığı otomobil, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıktı. Ağaçları devirip yan yatan otomobildeki anne ile çocukları sıkıştı. Kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İHA

Yağışlı hava, kazayı da beraberinde getirdi.

Faciadan dönülen yer Bursa...

Osmangazi ilçesinde yaşayan bir anne, iki çocuğunu okula götürmek için aracına bindi, yola koyuldu.

Kükürtlü Caddesi'nden Çelikpalas istikametine doğru seyir halinde olan kadın sürücü, yağışlı havanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobilde sıkıştılar

Sürücünün otomobili, kontrolden çıkarak yol üzerindeki ağaçlara çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle ağaçları köklerinden söken otomobil, yan yatarak durabildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, araç içerisinde sıkışan iki çocuk ve anne, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Soruşturuluyor

Bölgeye sevk edilen ambulansla ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.