Bursa'da okulda gıda zehirlenmesi şüphesi

İnegöl'de 13 ortaokul öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Altıeylül Ortaokulu'nda 6'ncı sınıf öğrencileri, bir etkinlik için evlerinden okula yiyecek getirdi.

Öğrenciler; kek, kurabiye gibi yiyecekleri birbirine ikram etti.

13 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Yaklaşık 1 saat sonra bazı öğrencilerde; mide bulantısı, karın ağrısı gibi şikayetler görüldü.

Bunun üzerine okul idarecileri, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulanslarla 13 öğrenci, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencilerin durumu iyi

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DHA'nın haberine göre; olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

























