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    Bursa’da okulun penceresinden düşen Sudenur öldü

    11’inci sınıf öğrencisi Sudenur, öğrenim gördüğü lisenin 4’üncü kat penceresinden düştü. Kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan öğrenciden acı haber geldi.
    • 12.10.2022 - 08:53
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 09:17
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    Bursa’da okulun penceresinden düşen Sudenur öldü

    Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi tadilatta olduğu için TOKİ bölgesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda eğitim gören 11’inci sınıf öğrencisi Sudenur Ongun (15), dün saat 15.00 sıralarında sınıfın açık olan penceresinden düştü.

    Binanın 4’üncü katından düşen Sudenur’u gören öğrenciler, durumu okul idaresine bildirdi.

    İlk müdahale okulda yapıldı

    Ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

    Ağır yaralanan Ongun, okuldaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Lise öğrencisi buradan da ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

    Bursa’da okulun penceresinden düşen Sudenur öldü #1

    Yoğun bakıma alındı

    Talihsiz öğrenci hemen yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

    Bu sırada İlçe Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Emniyet Müdürü Erol Yavuz ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile okul idarecileri de hastaneye gelerek öğrencinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

    Bursa’da okulun penceresinden düşen Sudenur öldü #2

    Düştüğü yer incelendi

    Haberi alarak hastaneye gelen anne ve baba ise sinir krizi geçirdi.

    Olayla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatılırken, polis ekipleri okulda ve öğrencinin düştüğü yerde inceleme yaptı.

    Bursa’da okulun penceresinden düşen Sudenur öldü #3

    Sudenur'dan acı haber geldi

    Akşam saatlerinde ise acı haber geldi.

    DHA'nın haberine göre Sudenur Ongun, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    Bursa’da okulun penceresinden düşen Sudenur öldü #4


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