Bursa'da ölen gaspçının ailesinin, Enes için istediği reddi hakim talebi kabul edilmedi

Tornavida ile yolunu kesip kendisini gasbetmeye çalışırken Erkan Aksu’nun ölümüne neden olan Enes Kör’ün davasında, mahkeme heyeti ‘reddi hakim’ talebini reddetti.

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Yahşibey Mahallesi'nde, 3 Ocak günü saat 08.30 sıralarında, Erkan Aysu (31) isimli bir şahıs, Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Enes Kör'ün (21), boş zamanlarında çalıştığı süpermarkete giderken yolunu kesti.

Elindeki tornavidayı gösteren Aysu’nun cep telefonunu isteyince, Enes Kör direndi. Tornavidayı Kör’ün karnına dayayıp boğazını sıkan Aysu, "Seni burada öldürürüm, kimse bulamaz." dedi.

Kör, cebindeki bıçağı çıkarıp Aysu'yu yaraladıktan sonra yakındaki evine geri döndü.

ABİSİ İLE OLAY YERİNE DÖNDÜ

Abisine olayı anlatan Kör, abisi ile Aysu'nun bulunduğu yere gitti. Abi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirirken, Enes Kör de işe gitti.

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İŞ YERİNDE TUTUKLANDI

Birçok suçtan kaydının bulunduğu belirtilen Erkan Aysu, Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çalıştığı markette gözaltına alınan Enes Kör ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Savcılık soruşturmasında Enes Kör hakkında, Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kör'ün ailesi, avukat aracılığıyla tutukluğa itiraz etti.

AYSU’NUN ÜZERİNDEN ÇIKANLAR DİKKATE ALINDI

Dosyayı inceleyen 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, cinayeti gören tanık ifadesinin yanında, olay anında Erkan Aysu'nun elindeki tornavidayla üzerinde bulunan bir miktar uyuşturucu ve çakmak gazını dikkate aldı.

37 GÜN CEZAEVİNDE KALDI

37 gün cezaevinde olan Enes Kör'ün, tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Cumhuriyet savcısı ile Aysu'nun ailesinin avukatı, tahliye kararına itiraz için üst mahkeme olan 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne müracaat etti. İtirazı değerlendirmek için dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, 'Tahliye kararı usul ve yasalara uygun verilmiştir' görüşünü bildirip her iki itirazı da reddetti.

‘HEM HUKUKEN HEM VİCDANEN İSABETSİZ’

Enes Kör'ün yargılanmasına tutuksuz olarak başlandı.

Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Enes Kör, Erkan Aysu'nun ailesi ile taraf avukatları katıldı. Müşteki avukatı, sanığın işlediği öldürme eylemine rağmen tensipli tahliye edilmesinin hem hukuken hem de vicdanen isabetsiz olduğunu savunarak bu durumun mahkeme heyetinin tarafsızlığını ortadan kaldırdığı gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu.

REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, müşteki vekili tarafından sunulan gerekçeleri yerinde görmeyerek reddi hakim talebini reddetti. Talebin 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmeden heyet, duruşmayı erteledi. Duruşmanın ardından sanık Enes Kör, polis kontrolünde adliyeden çıkarıldı.