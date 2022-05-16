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Bursa'da ölümden dönülen kaza kamerada
Misafirlikten çıkan bir aile, araçlarına binmek için yürümeye başladığı sırada aradan hızla gelen otomobil kapıya saplandı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- 16.05.2022 - 09:32
- Güncelleme : 16.05.2022 - 10:15
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'nde akrabalarına misafirliğe gelen bir aile, evden ayrılacakları sırada kapının önünde vedalaştı.
İHA'nın haberine göre; vedalaşmanın ardından araçlarına binmek için kapının kapının önünden ayrılan ailenin ardından bir saniye sonra hızla gelen otomobil kapıya saplandı.
2 kişi yaralandı
Kazada şans eseri ölen olmazken otomobil içerisinde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı.
Bursa'da ölümden dönülen kaza kamerada VİDEO