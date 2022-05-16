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    Bursa'da ölümden dönülen kaza kamerada

    Misafirlikten çıkan bir aile, araçlarına binmek için yürümeye başladığı sırada aradan hızla gelen otomobil kapıya saplandı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 16.05.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 10:15
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    Bursa'da ölümden dönülen kaza kamerada

    Bursa'nın Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'nde akrabalarına misafirliğe gelen bir aile, evden ayrılacakları sırada kapının önünde vedalaştı.

    İHA'nın haberine göre; vedalaşmanın ardından araçlarına binmek için kapının  kapının önünden ayrılan ailenin ardından bir saniye sonra hızla gelen otomobil kapıya saplandı.

    2 kişi yaralandı

    Kazada şans eseri ölen olmazken otomobil içerisinde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı.

    Bursa'da ölümden dönülen kaza kamerada VİDEO

    Bursa da ölümden dönülen kaza kamerada #1

    Bursa da ölümden dönülen kaza kamerada #2

    Bursa da ölümden dönülen kaza kamerada #3


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