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Bursa'da ölümden dönülen kaza kamerada

Bursa'da ölümden dönülen kaza kamerada

Misafirlikten çıkan bir aile, araçlarına binmek için yürümeye başladığı sırada aradan hızla gelen otomobil kapıya saplandı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.