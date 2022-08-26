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    Bursa’da ölümüne dilencilik böyle görüntülendi

    Bursa’da döner kavşakta, otomobillerin önüne kendini yere atan ve sürücülerden kan parası adı altından para isteyen dilenci kameralara yansıdı.
    • 26.08.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 10:06
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    Bursa’da ölümüne dilencilik böyle görüntülendi

    Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi İstanbul yolu Buttim Kavşağı'nda yolda seyir halinde giden otomobillerin önüne atlayan dilenci, sürücülere zor anlar yaşattı.

    Bazı sürücüler yardım ederken bazılarının ise tepki verdiği görüldü.

    Ölümüne insanların duygularını sömüren dilencinin yolun ortasına atlama ve para istediği anlar, kameralara anbean yansıdı.

    "Hem trafiği tehlikeye atıyor hem de insanların duygularıyla oynuyor"

    İHA'nın aktardığına göre dilenciyi zaman zaman kavşakta gördüğünü söyleyen Muharrem Doğantez, "Bu vatandaşı daha öncede burada gördük. Son haftadır sürekli görüyorum. Kan parası adı altında insanlardan duygu sömürüsü yaparak para toplayan bir vatandaş bu. Hem trafiği tehlikeye atıyor hem de insanların duygularıyla oynuyor." dedi.

    Bursa’da ölümüne dilencilik böyle görüntülendi #1

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