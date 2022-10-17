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Bursa'da, önceden çalıştıkları firmadan 1 milyonluk soygun yaptılar

Bursa'da, önceden çalıştıkları firmadan 1 milyonluk soygun yaptılar

Daha önceden çalıştıkları firmadan 224 adet akü çalan hırsızlar, ekipler tarafından yakalandı. Suçu kabul eden şahıslar, çaldıkları malzemelerin yerini de itiraf etti.