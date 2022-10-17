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- Bursa'da, önceden çalıştıkları firmadan 1 milyonluk soygun yaptılar
Bursa'da, önceden çalıştıkları firmadan 1 milyonluk soygun yaptılar
- 17.10.2022 - 12:29
- Güncelleme : 17.10.2022 - 14:09
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen olayda bir telekomünikasyon şirketine ait internet santrallerindeki akülerin çalınmasının üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Titizlikle çalışmalarını yürüten ekipler, kamera görüntülerini mercek altına aldı.
Çevrede ve yol üzerinde bulunan toplamda 150 adet güvenlik kamerasına ait görüntüler incelendi.
Suçüstü yakalandılar
Yapılan incelemer sonucu hırsızlık yapan şüpheliler ve kullandıkları araç tespit edildi.
Yaşanan hırsızlık olayından önce şahısların, bir başka trafodan da hırsızlık yapmaya çalıştıkları güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'da, önceden çalıştıkları firmadan 1 milyonluk soygun yaptılar VİDEO
Çok sayıda suç kayıtları çıktı
Aranan 2 şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Şahısların kimlik taramasında S.Ç'nin 13 adet suç kaydı, K.K.'nin ise17 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.
Çaldıklarını sakladıkları yeri itiraf ettiler
Emniyete ifadeleri alınmak üzere götürülen şüpheliler, suçlarını kabul etti ve çaldıkları aküleri Küçükçekmece ve Beykoz'da bulunan iş yerlerinde sakladıklarını söyledi.
İtirafların üzerine ekipler, söz konusu iş yerlerine baskın yaptı.
Aramalar sonucu çalınan 58 adet akü ele geçirildi.
Çalıştıkları firmayı soydular
2 şahsın, daha önce hırsızlık yaptıkları kurumda çalıştıkları ve işi bırakırken firmaya internet santrallerinin anahtarlarını teslim etmedikleri öğrenildi.
İHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.