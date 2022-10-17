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    Bursa'da, önceden çalıştıkları firmadan 1 milyonluk soygun yaptılar

    Daha önceden çalıştıkları firmadan 224 adet akü çalan hırsızlar, ekipler tarafından yakalandı. Suçu kabul eden şahıslar, çaldıkları malzemelerin yerini de itiraf etti.
    • 17.10.2022 - 12:29
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 14:09
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    Bursa'da, önceden çalıştıkları firmadan 1 milyonluk soygun yaptılar

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen olayda bir telekomünikasyon şirketine ait internet santrallerindeki akülerin çalınmasının üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

    Titizlikle çalışmalarını yürüten ekipler, kamera görüntülerini mercek altına aldı.

    Çevrede ve yol üzerinde bulunan toplamda 150 adet güvenlik kamerasına ait görüntüler incelendi.

    Suçüstü yakalandılar

    Yapılan incelemer sonucu hırsızlık yapan şüpheliler ve kullandıkları araç tespit edildi.

    Yaşanan hırsızlık olayından önce şahısların, bir başka trafodan da hırsızlık yapmaya çalıştıkları güvenlik kamerasına yansıdı.

    Bursa'da, önceden çalıştıkları firmadan 1 milyonluk soygun yaptılar VİDEO

    Çok sayıda suç kayıtları çıktı

    Aranan 2 şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

    Şahısların kimlik taramasında S.Ç'nin 13 adet suç kaydı, K.K.'nin ise17 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

    Bursa da, önceden çalıştıkları firmadan 1 milyonluk soygun yaptılar #1

    Çaldıklarını sakladıkları yeri itiraf ettiler

    Emniyete ifadeleri alınmak üzere götürülen şüpheliler, suçlarını kabul etti ve çaldıkları aküleri Küçükçekmece ve Beykoz'da bulunan iş yerlerinde sakladıklarını söyledi.

    İtirafların üzerine ekipler, söz konusu iş yerlerine baskın yaptı.

    Aramalar sonucu çalınan 58 adet akü ele geçirildi.

    Bursa da, önceden çalıştıkları firmadan 1 milyonluk soygun yaptılar #2

    Çalıştıkları firmayı soydular

    2 şahsın, daha önce hırsızlık yaptıkları kurumda çalıştıkları ve işi bırakırken firmaya internet santrallerinin anahtarlarını teslim etmedikleri öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bursa da, önceden çalıştıkları firmadan 1 milyonluk soygun yaptılar #3


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