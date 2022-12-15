Bursa’da önündeki aracı sollamaya çalışırken duvara çarptı: 2 ölü

Önündeki aracı sollayarak geçmeye çalıştığı sırada genç sürücünü kullandığı otomobil bir fabrikanın duvarına çarptı. Feci kazada sürücü ile yanındaki kadın, hayatını kaybetti.

Bursa’nın Orhangazi ilçesi Örnekköy Mahallesi’nde 16 AEM 596 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Abdullah Cabi, saat 23.45 sıralarında önünde seyreden bir başka otomobili sollamak istedi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden 26 yaşındaki sürücü, otomobili ile bir fabrikanın duvarına çarpıp, takla attı.

İkisi de can verdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Cabi ile otomobilde bulunan 23 yaşındaki Aysun T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yakınları sinir krizi geçirdi

2 kişinin cesedi, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA’nın haberine göre olay yerine gelen Cabi'nin yakınları ise sinir krizi geçirdi.