Petrol
82.24
-0.56%
Euro
19.887
-0.06%
Dolar
18.6334
0.06%
Altın
1.074
-0.71%
Borsa
5067
0.00%
Bitcoin
335.217
0.04%
BTXN Coin
5.34
-0.55%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Bursa’da önündeki aracı sollamaya çalışırken duvara çarptı: 2 ölü

    Önündeki aracı sollayarak geçmeye çalıştığı sırada genç sürücünü kullandığı otomobil bir fabrikanın duvarına çarptı. Feci kazada sürücü ile yanındaki kadın, hayatını kaybetti.
    • 15.12.2022 - 09:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa’da önündeki aracı sollamaya çalışırken duvara çarptı: 2 ölü

    Bursa’nın Orhangazi ilçesi Örnekköy Mahallesi’nde 16 AEM 596 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Abdullah Cabi, saat 23.45 sıralarında önünde seyreden bir başka otomobili sollamak istedi.

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden 26 yaşındaki sürücü, otomobili ile bir fabrikanın duvarına çarpıp, takla attı.

    İkisi de can verdi

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Cabi ile otomobilde bulunan 23 yaşındaki Aysun T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Yakınları sinir krizi geçirdi

    2 kişinin cesedi, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    DHA’nın haberine göre olay yerine gelen Cabi'nin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

    Bursa’da önündeki aracı sollamaya çalışırken duvara çarptı: 2 ölü #1

    Bursa’da önündeki aracı sollamaya çalışırken duvara çarptı: 2 ölü #2

    Bursa’da önündeki aracı sollamaya çalışırken duvara çarptı: 2 ölü #3

    Bursa’da önündeki aracı sollamaya çalışırken duvara çarptı: 2 ölü #4

    Bursa’da önündeki aracı sollamaya çalışırken duvara çarptı: 2 ölü #5

    Bursa’da önündeki aracı sollamaya çalışırken duvara çarptı: 2 ölü #6

    Bursa’da önündeki aracı sollamaya çalışırken duvara çarptı: 2 ölü #7


    İZMİR SU KESİNTİLERİ! 14 Aralık 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!
    Yaşam

    İZMİR SU KESİNTİLERİ! 14 Aralık 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    Yeni ilhak sinyali: Ukrayna halkına bağlı
    Dünya

    Yeni ilhak sinyali: Ukrayna halkına bağlı

    Görüş Bildir