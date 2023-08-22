Bursa'da orman yangını Yenişehir ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DHA

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Terziler Mahallesi ile Bilecik'in Osmaneli ilçesi Dereyörük Mahallesi arasında yer alan Kuzguncuk Balık Kaya mevkisindeki ormanda yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangın için hava desteği istendi

Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter ile havadan, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı arazözler ve Bilecik Belediyesi ile çevre ilçelerdeki itfaiye ekipleri de karadan yangına müdahale etti.

Bölgeye ayrıca takviye helikopter ve yangın söndürme uçağı talep edildi.

Yerleşim yerine uzak bir noktada çıkan yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.