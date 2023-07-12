Bursa'da orman yangını: Sıkıldım, canım istediği için yaktım Ormanı yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve daha önce de evini yaktığı belirlenen 35 yaşındaki adam jandarmadaki ifadesinde, "Canım istediği için ormanı yaktım" demesinin ardından gözaltına alındı.

DHA Yaz sıcaklarıyla özellikle ormanlar adına korku dolu günler başladı. Yaz aylarında artan orman yangınlarına gün geçtikçe yenileri ekleniyor. Geneli vatandaş ihmalinden dolayı çıkan yangınların ardından birçok alan küle döndü. Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gündoğdu köyünde, dün bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı Çam ormanları ve koruluk alandaki 5-6 farklı noktada çıkan yangın, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Çevredekilerin de destek verdiği yangın, 3 saatlik müdahale ile söndürüldü. Daha önce de evini yakmaya çalıştı Çalışma başlatan jandarma, şüpheli olarak daha önce aynı mahallede evini yakan Ali Ö.'yü gözaltına aldı. "Sıkıldım, canım istediği için ormanı yaktım Madde bağımlısı olduğu belirtilen Ali Ö., ifadesinde, "Sıkıldım, canım istediği için ormanı yaktım." dedi. Ali Ö., 'Kasten orman yakmak' ve 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçlarından adliyeye sevk edildi.