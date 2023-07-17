Bursa'da orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü Göynük'te dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasının ardından yapılan incelemede 5 hektarlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

İHA

Türkiye'de sıcak havaların başlamasıyla birlikte orman yangınları da arttı.

Yaz sıcaklarıyla özellikle ormanlar adına korku dolu günler başladı.

Son günlerde artan orman yangınlarına gün geçtikçe yenileri ekleniyor.

Geneli vatandaş ihmalinden dolayı çıkan yangınların ardından birçok alan küle döndü.

Bolu’nun Göynük ilçesinde dün öğle saatlerinde Dedeler köyü mevkiinde, ormanlık alanın yakınında bulunan anızda başlayan yangın ormana sıçradı.

Havadan karadan müdahale

Yangına toplam 7 arazöz, 4 iş makinesi ve kepçe, 20 su tankı, 4 ilk müdahale aracı, 1 helikopter, 3 jandarma asayiş timi, 2 jandarma trafik timi, 50 orman muhafaza personeli ve 30 vatandaş ile hem havadan hem de karadan müdahale edildi.

5 hektarlık alan zarar gördü

Yangın bir süre sonra kontrol altına alınırken, saatlerce soğutma çalışması yapıldı.

Orman yangınında 5 hektarlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Valilik uyardı

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise, şu ifadeler kullanıldı: