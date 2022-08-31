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    Bursa’da, ormanda kaybolan kadın çıplak bulundu

    Arkadaşıyla geldiği kaplıcadan çıkıp bir süre haber alınmayan kadın için ekipler seferber oldu. Ormanda kıyafetleri bulunan kadın, 10 saat sonra çıplak olarak bulundu.
    • 31.08.2022 - 08:40
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    Bursa’da, ormanda kaybolan kadın çıplak bulundu

    Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Hilmiye Mahallesi’nde saat 17. 00 sıralarında, arkadaşı ile İstanbul’dan Bursa Oylat Kaplıcaları’na gelen ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Yasemin G.(24), hamamdan çıktıktan sonra kayboldu.

    Yasemin G. bulunamayınca arkadaşı durumu 4 saatin ardından ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve AFAD ekibi sevk edilirken, arama çalışmalarına ANDA ve İHH arama kurtarma ekipleri de destek verdi.

    DHA’nın haberine göre; Hilmiye Mahallesi’nin çevresinde arama çalışması başlatıldı. Bir süre sonra, ormanda kadın kıyafeti buldu. Kıyafetlerin Yasemin G.’ye ait olduğu belirlenince çalışmalar yoğunlaştırıldı.

    Kayanın üzerinde, çıplak bir halde bulundu

    Bir süre sonra Yasemin G.’ye ait bazı kıyafetleri daha bulan arama-kurtarma ekipleri, kayıp kadının izini süremeye devam etti. Bulunan kıyafetlerden Yasemin G.'nin gittiği güzergahı belirleyen ekipler, gruplara ayrılarak çalışmalarını sürdürdü.

    Yasemin G., kaybolduktan 10 saat sonra kaplıcaya 1 kilometre uzaklıktaki Saadet Mahallesi mevkisinde bir kayanın üzerine çıplak halde otururken bulundu.

    Bursa’da, ormanda kaybolan kadın çıplak bulundu #1

    Sağlık kontrolünden geçirildi

    Kıyafetleri giydirilen Yasemin G., arama kurtarma ekiplerince Hilmiye Mahallesi’nde bekleyen ambulansa getirildi. Sağlık ekiplerince ilk kontrolü yapılan Yasemin G., genel sağlık taraması için İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Yasemin G.’nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Bursa’da, ormanda kaybolan kadın çıplak bulundu #2


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