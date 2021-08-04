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    Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

    Ağaçlık bölgede başlayan yangın, çiftçilerce görüldü. Durumun bildirilmesiyle, alevlere zamanında müdahale edildi.
    • AA
    • 04.08.2021 - 17:09
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 17:27
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    Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

    İnegöl'e bağlı kırsal Esenköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı.

    ALEVLERİ FARK ETTİLER

    Yangını gören bölgedeki çiftçiler, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu.

    Kısa süre içinde bölgeye gelen ekipler, yangını kontrol altına aldıktan sonra söndürdü.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Bölgeye çok sayıda jandarma ekibi yönlendirilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü ViDEO

    Bursa da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü #1

    Bursa da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü #2

    Bursa da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü #3

    Bursa da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü #4

    Bursa da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü #5

    Bursa da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü #6

    Bursa da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü #7

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