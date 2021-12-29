Bursa'da ormanlık alanda kayıp alarmı

Kaybolan Alzheimer hastası 71 yaşındaki Yakup Oruç için jandarma ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları devam ediyor.

Bursa'nın dağ ilçelerinden Büyükorhan'ın Osmanlar Mahallesi'nin eski muhtarı 71 yaşındaki Yakup Oruç, akşam namazının ardından kayboldu.

YAŞLI ADAM KAYIPLARA KARIŞTI

Ailesi, Yakup Oruç'a ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ormanlık alanda ve mahalle çevresinde arama çalışması başlatan jandarma, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarına ait ekiplerden de yardım istedi.

150 KİŞİLİK EKİP HAREKETE GEÇTİ

Durum üzerine AFAD başta olmak üzere JAK ve STK'lara ait toplam 150 kişilik ekip, dün gece saatlerinde arama arazide arama çalışması başlattı.

Yakup Oruç'un daha önce de aynı mahallede kaybolup, Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bulunduğu öğrenildi.

HALA BİR İZ BULUNAMADI

Arama çalışmalarının 18. saatine gelindiği ve Oruç'a ait herhangi bir emareye rastlanılmadığı öğrenildi.

Ekiplerin kayıp adamı arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.