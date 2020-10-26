- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da otların arasında uyuyan sarhoşun üzerine toprak attı
Bursa'da otların arasında uyuyan sarhoşun üzerine toprak attı
- DHA
- 26.10.2020 - 13:26
- Güncelleme : 26.10.2020 - 13:40
Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Çevre Sokak’ta meydana gelen olayda, 29 yaşındaki Mehmet Çelikkol, alkol aldıktan sonra boş arazideki otların arasında uyuyakaldı.
Arazide temizlik çalışması yapan İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise iş makinesiyle aldıkları toprağı otların üzerine döktü.
ÇIĞLIK ATTI
Belediye ekiplerinin fark etmeden toprak attığı Çelikkol uyanarak, çığlık atmaya başladı.
Çelikkol’un sesini duyan kepçe operatörü Cemal Ç., araçtan indiğinde döktüğü toprağın altında kalan Çelikkol'u gördü. Hemen durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Gelen itfaiye ekipleri, Çelikkol’u toprağın altından çıkardı. Mehmet Çelikkol, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Çelikkol’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.