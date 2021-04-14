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- Bursa'da oto hırsızları, polis kovalamacasında yakalandı
Bursa'da oto hırsızları, polis kovalamacasında yakalandı
- İHA
- 14.04.2021 - 04:37
Bursa'da, Bursa-Ankara karayolu üzerinde devriye gezen polis ekipleri, bir araçtan şüphelenerek sürücüye dur ihtarında bulundu.
Polisin dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı.
Karayolu üzerinden Mesudiye Mahallesi'ne giren sürücü, ara sokaklarda izini kaybetmeye çalıştı fakat başarılı olamadı.
Şehit Erol Beyhan Sokağa giren şüphelilerin aracı çamura saplandı.
Bursa'da oto hırsızları, polis kovalamacasında yakalandı VİDEO
KAÇTILAR AMA KURTULAMADILAR
Araçtan inen 3 şüpheli, yaya olarak kaçmaya başladılar. Tarlalık alana giren 3 şahıs kaçarak kayıplara karıştı.
Polis ekipleri, gece boyunca araştırma yaparak kaçan şüpheler A.S., U.Ö. ve R.T'yi yakalayarak gözaltına aldı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR
Sorgulamanın ardından 2 araç çalıp satan ve 3 aracı da çalma girişimde bulunan 3 şahıs adliyeye sevk edildiler.
Polis ekipleri çalınan araçları bularak sahiplerine teslim etti. Mahkemeye çıkarılan 3 şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.