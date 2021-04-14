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    Bursa'da oto hırsızları, polis kovalamacasında yakalandı

    İnegöl ilçesinde oto hırsızlığı şüphelileri 3 kişi kovalamaca sonucunda yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • İHA
    • 14.04.2021 - 04:37
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    Bursa'da oto hırsızları, polis kovalamacasında yakalandı

    Bursa'da, Bursa-Ankara karayolu üzerinde devriye gezen polis ekipleri, bir araçtan şüphelenerek sürücüye dur ihtarında bulundu.

    Polisin dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı.

    Karayolu üzerinden Mesudiye Mahallesi'ne giren sürücü, ara sokaklarda izini kaybetmeye çalıştı fakat başarılı olamadı.

    Şehit Erol Beyhan Sokağa giren şüphelilerin aracı çamura saplandı.

    Bursa'da oto hırsızları, polis kovalamacasında yakalandı VİDEO

    KAÇTILAR AMA KURTULAMADILAR

    Araçtan inen 3 şüpheli, yaya olarak kaçmaya başladılar. Tarlalık alana giren 3 şahıs kaçarak kayıplara karıştı.

    Polis ekipleri, gece boyunca araştırma yaparak kaçan şüpheler A.S., U.Ö. ve R.T'yi yakalayarak gözaltına aldı.

    Bursa da oto hırsızları, polis kovalamacasında yakalandı #1

    ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

    Sorgulamanın ardından 2 araç çalıp satan ve 3 aracı da çalma girişimde bulunan 3 şahıs adliyeye sevk edildiler.

    Polis ekipleri çalınan araçları bularak sahiplerine teslim etti. Mahkemeye çıkarılan 3 şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Bursa da oto hırsızları, polis kovalamacasında yakalandı #2

    Bursa da oto hırsızları, polis kovalamacasında yakalandı #3

    Bursa da oto hırsızları, polis kovalamacasında yakalandı #4

    Bursa da oto hırsızları, polis kovalamacasında yakalandı #5

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