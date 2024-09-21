İHA
Bursa'da meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı.
Yıldırım ilçesinde seyreden otobüs şoförü Mehmet K., yağmur sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
YOLCU CAMDAN DIŞARI FIRLADI
Yol kenarındaki ağaca çarpan belediye otobüsü, zor durabildi. Kaza sonrası olay yerinde can pazarı yaşanırken 5 kişinin yaralandığı kazada, yolculardan biri camdan yere fırlayarak yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerine sevk edilen ambulanslar ile yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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