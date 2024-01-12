Bursa'da otobüs şoförüne saldıran 3 şüpheli serbest bırakıldı Osmangazi ilçesinde belediye otobüsü şoförü Mustafa Semiz'i darbeden 3 şüpheli, serbest bırakıldı. Saldırganların şoföre attığı uçan tekmeler ise kameralara yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Bursa'da Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi Eski Gemlik Yolu Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsün şoförü Mustafa Semiz, hat güzergahındaki bir durağa park edilen hafif ticari araç nedeniyle durağa yanaşamadı.

Cadde üzerinde duran Mustafa Semiz, duraktaki aracın sürücüsü N.Ö. ile yanındaki M.Ö. ve A.Ö.'yü yanlış park ettiklerini belirterek uyardı.

Saldırı güvenlik kamerasında

Bunun üzerine tartışma çıktı.

3 kişi, Semiz'e tekmeleyip, yumrukladı. 3 kişi, yolcuların müdahalesi ile otobüsten indirilirken, şoför polise ihbarda bulundu.

3 kişi gözaltına alındı

Şoföre saldırı güvenlik kamerasına yansırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Serbest bırakıldılar

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

Şüphelilerin de Semiz'den şikayetçi olduğu öğrenilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)