Bursa'da otobüs şoförüne 'sosyal mesafe' tepkisi

Özel halk otobüsüne binen yolcular, aracı uzun süre durakta bekletip fazla yolcu aldığını iddia ettikleri şoföre tepki gösterdi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun şekilde toplu taşıma kullanımına dikkat edilmesi gerekiyor.

Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında belirli sayıda yolcu taşımalarına izin verilen toplu taşıma araçlarında zaman zaman kurallara uyulmadığı görülüyor.

Önceki gün akşam saatlerinde, özel bir halk otobüsünün içerisinin tamamen yolcularla dolu olması tepki çekti.

ŞOFÖRE TEPKİ KAMERADA

Otobüs içerisindeki bir yolcunun cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde vatandaşların, fazla yolcu alınmasına ve fazla bekleme yapılmasına tepki gösterdiği görüldü.

SOSYAL MESAFEYE UYULMADI

Ayrıca otobüste kalabalık nedeniyle sosyal mesafeye de uyulmadığı dikkat çekti.













