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Bursa'da otogarda vatandaşlar ve güvenlik görevlileri arasında tartışma

Bursa'da otogarda vatandaşlar ve güvenlik görevlileri arasında tartışma Osmangazi ilçesindeki otogarda güvenlik görevlileri ile vatandaş arasında çıkan tartışmayı polis ekipleri sonlandırdı. O anlar çevredekilerce kayıt altına alındı.