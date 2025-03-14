Bursa'da otogarda vatandaşlar ve güvenlik görevlileri arasında tartışma
İHA

Bursa'da hareketli dakikalar....

Osmangazi ilçesinde bulunan Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde, vatandaş ile güvenlik görevlileri arasında bir anlaşmazlık yaşandı.

KAVGAYI POLİS ÖNLEDİ

Sinirlerin gerilmesiyle taraflar sözlü şekilde tartışmaya başladı.

Sözlü tartışma kavgaya dönmeden olaya müdahale eden polis ekipleri, kavgayı önledi.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik görevlilerinin vatandaşlarla tartışma anı ise saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir