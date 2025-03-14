Bursa'da otogarda vatandaşlar ve güvenlik görevlileri arasında tartışma

İHA
Bursa'da hareketli dakikalar....
Osmangazi ilçesinde bulunan Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde, vatandaş ile güvenlik görevlileri arasında bir anlaşmazlık yaşandı.
KAVGAYI POLİS ÖNLEDİ
Sinirlerin gerilmesiyle taraflar sözlü şekilde tartışmaya başladı.
Sözlü tartışma kavgaya dönmeden olaya müdahale eden polis ekipleri, kavgayı önledi.
O ANLAR KAMERADA
Güvenlik görevlilerinin vatandaşlarla tartışma anı ise saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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