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    Bursa'da otomobil 15 metreden dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

    Kontrolden çıkan otomobil, 15 metreden dereye uçtu. Meydana gelen kazada sürücünün eşi Zeliha Sevim hayatını kaybetti.
    • 17.11.2022 - 17:03
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 17:06
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    Bursa'da otomobil 15 metreden dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

    Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Doğancı Mahallesi Bursa-Keles yolu üzerinde Baki Sevim (67) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak 15 metreden dereye uçtu.

    Kazayı, yoldan geçen bir sürücü fark etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Baki Sevim'i sıkıştığı yerden kurtararak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Olay yerinde yaşamını yitirdi

    İHA’nın haberine göre; araçta yolcu olarak bulunan Baki Sevim'in eşi Zeliha Sevim’in (65) hayatını kaybettiği belirlendi.

    Sevim'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Bursa da otomobil 15 metreden dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı #1

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