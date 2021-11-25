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    Bursa’da otomobil alevler içinde yandı

    Bir otomobil hareket halindeyken alev almaya başladı. Araç sürücü ise yanmaktan kıl payı kurtuldu.
    • İHA
    • 25.11.2021 - 09:59
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 10:30
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    Bursa’da otomobil alevler içinde yandı

    Bursa'nın Kestel ilçesi Elmalık Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, otomobili ile seyir halinde olan sürücü henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı otomobilin motor kısmı alev aldı.

    SÜRÜCÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

    Sürücü canını zor kurtarırken otomobil kısa sürede alev topuna döndü.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    YOK OLDU

    Otomobil, sahibinin gözü önünde kül oldu.

    Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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