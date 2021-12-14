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- Bursa'da otomobil bıçak gibi kesildi:1 ölü
Bursa'da otomobil bıçak gibi kesildi:1 ölü
Halil Bozkurt isimli sürücü, kar küreme kamyonunun önündeki bıçakla çarpışınca hayatını kaybetti.
- İHA
- 14.12.2021 - 17:03
- Güncelleme : 14.12.2021 - 17:11
Bursa’nın Orhaneli ilçesinde Yörükler Mahallesi ile Karıncalı Mahallesi yol ayrımında 72 yaşındaki Halil Bozkurt idaresindeki otomobil,n seyir halindeyken karşı istikametten gelen kar küreme kamyonunun önündeki bıçağa çarptı.
ARACI BIÇAK KESTİ
Yan tarafından bıçağın kestiği otomobilin sürücüsü Bozkurt, araçtan yola fırladı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.112 ekiplerinin kontrolünün ardından, Bozkurt’un hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cumhuriyet savcısının talimatıyla Halil Bozkurt’un cenazesi hastane morguna kaldırıldı, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.