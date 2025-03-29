Bursa'da otomobil durakta bekleyen kişiye çarptı

DHA

Bursa'nın Duaçınarı Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde Alaa Kasaab'ın kontrolünü yitirdiği otomobil, otobüs durağına çarptı.

Bu sırada otobüs durağında bekleyen Mesut Cambaz, Metin K., Melike R., Miyeser R., Yılmaz Ö. ve Mevlüt Ö. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan müdahalelerin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan Mesut Cambaz, tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, bu sabah hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Alaa Kasaab'ın emniyetteki işlemleri ise sürüyor.