Bursa'da ehliyetsiz hırsız kamyonetin altında saklanırken yakalandı

Polis ekiplerinin radarına giren ehliyetsiz sürücü, 30 kilometre süren takibin ardından otomobilden inerek yaya olarak kaçmayı sürdürdü. Ekipler şahsı, park halindeki aracın altında yakaladı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gece devriyesine çıkan polis ekipleri, şüpheli bir durumla karşılaştı.

Ekipler seyir halindeki otomobile 'Dur' ihtarında bulundu. Uyarıya uymayan sürücü Mehmet Reşit Tokgöz, otomobili ekiplerin üzerine sürerek olay yerinden kaçtı.

İzini kaybettirdi

Bu sırada bölgeye takviye isteyen polis ekipleri şüphelinin peşine düştü.

Bir süre sonra izini kaybettiren şahsın kullandığı otomobil, Plaka Tanıma Sistemi(PTS) ile tespit edildi.

30 kilometre kovalamaca yaşandı

Kentin ara sokaklarında yaşanan hareketliliğin ardından ekipler, mahallenin giriş çıkışlarını ve şüphelinin kaçış güzergahını da barikat kurarak kapattı.

Yaklaşık 30 kilometre süren takibin sonunda polis barikatına takılan Tokgöz, araçtan inerek yaya şekilde kaçmaya devam etti.

Bursa'da otomobil hırsızı kamyonetin altına saklanırken yakalandı VİDEO



Kamyonetin altında yakalandı

150 metrelik takibin ardından ekipler, şahsın izini yeniden kaybetti. Şüphelinin sokak üzerinde park halinde bulunan araçların altında saklanabileceği ihtimalini değerlendiren ekipler, park halindeki araçları tek tek kontrol etti.

Bu sırada park halindeki bir kamyonetin altında saklanmaya çalıştığı belirlenen Mehmet Reşit Tokgöz, kıskıvrak yakalandı.

Ehliyetsiz sürücünün üzerinde uyuşturucu madde bulundu

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen Tokgöz’ün, ehliyetsiz olduğu ve otomobilin çalıntı olduğu tespit edildi.

DHA'nın aktarımına göre; hırsızlık suçundan da kaydı bulunduğu öğrenilen Tokgöz gözaltına alınırken, otomobil detaylı inceleme için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





