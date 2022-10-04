Petrol
89.66
0.90%
Euro
18.3871
0.88%
Dolar
18.5753
0.14%
Altın
1.019
0.54%
Borsa
3414
0.00%
Bitcoin
372.748
3.46%
BTXN Coin
11.20
4.96%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    Bursa'da ehliyetsiz hırsız kamyonetin altında saklanırken yakalandı

    Polis ekiplerinin radarına giren ehliyetsiz sürücü, 30 kilometre süren takibin ardından otomobilden inerek yaya olarak kaçmayı sürdürdü. Ekipler şahsı, park halindeki aracın altında yakaladı.
    • 04.10.2022 - 08:46
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 10:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da ehliyetsiz hırsız kamyonetin altında saklanırken yakalandı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gece devriyesine çıkan polis ekipleri, şüpheli bir durumla karşılaştı.

    Ekipler seyir halindeki otomobile 'Dur' ihtarında bulundu. Uyarıya uymayan sürücü Mehmet Reşit Tokgöz, otomobili ekiplerin üzerine sürerek olay yerinden kaçtı.

    İzini kaybettirdi

    Bu sırada bölgeye takviye isteyen polis ekipleri şüphelinin peşine düştü.

    Bir süre sonra izini kaybettiren şahsın kullandığı otomobil, Plaka Tanıma Sistemi(PTS) ile tespit edildi.

    Bursa da ehliyetsiz hırsız kamyonetin altında saklanırken yakalandı #1

    30 kilometre kovalamaca yaşandı

    Kentin ara sokaklarında yaşanan hareketliliğin ardından ekipler, mahallenin giriş çıkışlarını ve şüphelinin kaçış güzergahını da barikat kurarak kapattı.

    Yaklaşık 30 kilometre süren takibin sonunda polis barikatına takılan Tokgöz, araçtan inerek yaya şekilde kaçmaya devam etti.

    Bursa'da otomobil hırsızı kamyonetin altına saklanırken yakalandı VİDEO

    Bursa da ehliyetsiz hırsız kamyonetin altında saklanırken yakalandı #2

    Kamyonetin altında yakalandı

    150 metrelik takibin ardından ekipler, şahsın izini yeniden kaybetti. Şüphelinin sokak üzerinde park halinde bulunan araçların altında saklanabileceği ihtimalini değerlendiren ekipler, park halindeki araçları tek tek kontrol etti.

    Bu sırada park halindeki bir kamyonetin altında saklanmaya çalıştığı belirlenen Mehmet Reşit Tokgöz, kıskıvrak yakalandı.

    Bursa da ehliyetsiz hırsız kamyonetin altında saklanırken yakalandı #3

    Ehliyetsiz sürücünün üzerinde uyuşturucu madde bulundu

    Üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen Tokgöz’ün, ehliyetsiz olduğu ve otomobilin çalıntı olduğu tespit edildi.

    DHA'nın aktarımına göre; hırsızlık suçundan da kaydı bulunduğu öğrenilen Tokgöz gözaltına alınırken, otomobil detaylı inceleme için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Bursa da ehliyetsiz hırsız kamyonetin altında saklanırken yakalandı #4

    Bursa da ehliyetsiz hırsız kamyonetin altında saklanırken yakalandı #5


    MASTERCHEF'TE TAKIMLAR BELLİ OLDU! MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
    Medya

    MASTERCHEF'TE TAKIMLAR BELLİ OLDU! MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

    Emin Pazarcı: Yandaş olmak fondaş olmaktan iyidir
    Medya

    Emin Pazarcı: Yandaş olmak fondaş olmaktan iyidir

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir