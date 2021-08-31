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- Bursa'da otomobil ile çarpışan motosiklet parçalara ayrıldı
Bursa'da otomobil ile çarpışan motosiklet parçalara ayrıldı
Seyir halindeki motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu, parçalara ayrılan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- İHA
- 31.08.2021 - 17:18
- Güncelleme : 31.08.2021 - 17:27
Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halinde olan otomobil ve motosiklet sürücüleri karşı karşıya geldi.
53 yaşındaki Kirman Muhammetoğlu yönetimindeki 59 NB 988 plakalı otomobil, karşı şeritten gelirken kontrolden çıkan 19 yaşındaki Sabit İncebay idaresindeki 16 AFE 687 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
MOTOSİKLET PARÇALARA AYRILDI
Çarpışmanın etkisiyle park halindeki tırın dorsesi arasında kalan motosiklet parçalara ayrılırken, sürücüsü ise yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Bursa'da otomobil ile çarpışan motosiklet parçalara ayrıldı VİDEO