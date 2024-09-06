Bursa’da otomobil kamyona çarptı: 1’i ağır 2 yaralı İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kamyona çarptı. Yaşanan kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İHA

Saat 14.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Yenice köprülü kavşak mevkiinde meydana gelen olayda Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Melih A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde ilerleyen Mahsun A. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile yanındaki oğlu Berat A. (16) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yaralılardan Berat A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)