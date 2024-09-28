Bursa'da otomobil takla atarak karşı şeride uçtu Şans eseri faciadan dönülen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, refüj de bulunan reklam panosu ile ağaçları devirdi.

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İHA

Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Kemal Ö. idaresindeki Bulgaristan plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücünün kontrolünden çıktı.

Orta refüj de bulunan reklam panosu ile ağaçları deviren otomobil, takla atarak karşı şeride uçtu.

OLAY YERİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kaza sonrası olay yeri savaş alanına dönerken, ekipler geniş çaplı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ayrıca, kaza anında karşı şeritten başka bir aracın gelmemesi de büyük bir facianın önüne geçti.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazada, otomobilde bulunan sürücü Kemal Ö. ve yolcu Mustafa P. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalelerinin ardından yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)