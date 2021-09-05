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Bursa’da, otomobil tarlaya uçtu
Salih Y. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Salih Y., itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak otomobilden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 05.09.2021 - 09:28
- Güncelleme : 05.09.2021 - 09:30
Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi Ömer Biltekin Caddesi üzerinde, saat 17.00 sıralarında Salih Y. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.
Olayı gören çevredeki sürücüler, ekiplere haber verdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü Salih Y., aracın içinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.
Bursa’da, otomobil tarlaya uçtu ViDEO
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazayı yaralı olarak atlatan Salih Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınarak Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Salih Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.