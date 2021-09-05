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    Bursa’da, otomobil tarlaya uçtu

    Salih Y. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Salih Y., itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak otomobilden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 05.09.2021 - 09:28
    • Güncelleme : 05.09.2021 - 09:30
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    Bursa’da, otomobil tarlaya uçtu

    Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi Ömer Biltekin Caddesi üzerinde, saat 17.00 sıralarında Salih Y. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

    Olayı gören çevredeki sürücüler, ekiplere haber verdi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sürücü Salih Y., aracın içinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Bursa’da, otomobil tarlaya uçtu ViDEO

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Kazayı yaralı olarak atlatan Salih Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınarak Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Salih Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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