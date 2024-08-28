Bursa'da otomobil zeytin ağaçlarına çarptı: 1 ölü 3 yaralı

DHA
Bursa'da Gemlik-Armutlu yolu üzerinde Cihangir Gündağ’ın kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki zeytinliğe savrulup ağaçlara çarptı.
Kazayı gören çevredekiler, yaralanan sürücü Gündağ ve yanındaki 3 arkadaşının yardımına koşarken durumu da sağlık ekiplerine bildirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerinde ilk müdahalesini sağlık ekiplerinin yaptığı yaralılar, Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Tedaviye alınan yaralılardan Cihangir Gündağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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