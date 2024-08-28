Bursa'da otomobil zeytin ağaçlarına çarptı: 1 ölü 3 yaralı
DHA

Bursa'da Gemlik-Armutlu yolu üzerinde Cihangir Gündağ’ın kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki zeytinliğe savrulup ağaçlara çarptı.

Kazayı gören çevredekiler, yaralanan Gündağ ve yanındaki 3 arkadaşının yardımına koşarken durumu da sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde ilk müdahalesini sağlık ekiplerinin yaptığı yaralılar, Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Tedaviye alınan yaralılardan Cihangir Gündağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)