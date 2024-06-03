Bursa'da otomobilde bırakılan 4 yaşındaki çocuk öldü İnegöl ilçesinde babası Mehmet G.'nin otomobilde bıraktığı 4 yaşındaki Ali Furkan G., havasızlıktan hayatını kaybetti.

DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi'nde müteahhit Mehmet G.(47), 4 yaşındaki oğlu Ali Furkan'ı da alıp otomobille yapımı devam eden site inşaatını incelemeye gitti. Mehmet G. iddiaya göre otomobilde oturmak isteyen oğlu Ali Furkan’ı araçta bırakıp şantiye alanında incelemede bulundu.

Ali Furkan, havasızlıktan can verdi

Bir süre sonra geri dönen Mehmet G., otomobilin kapısını açtığında Ali Furkan'ı hareketsiz yatarken buldu. Bunun üzerine panikleyen Mehmet G., oğlu Ali Furkan’ı otomobille yakındaki bir özel hastaneye götürdü. Solunumu olmadığı belirlenen Ali Furkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ali Furkan’ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)