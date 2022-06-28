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    Bursa'da otomobile yaslanan motosiklet sürücüsü kamerada

    İnegöl ilçesinde seyir halindeyken otomobile kolunu yaslayarak sohbet etmeye başlayan sürücü, yürekleri ağza getirdi. Yaşanan anlar ise anbean kayda alındı.
    • 28.06.2022 - 09:09
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 09:59
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    Bursa'da otomobile yaslanan motosiklet sürücüsü kamerada

    Bursa'da iki sürücünün canını tehlikeye attığı anlar, görenleri şoke etti.

    İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde ileyleyen 16 ANF 477 plakalı motosiklet sürücüsü, yanında seyir halinde olan arkadaşını fark etti.

    Araca yaslanarak ilerledi

    Bir süre sonra sürücü, motosikletini yanaştırdığı 16 BPU plakalı aracın kapısına kolunu koyarak ilerlemeye başladı.

    İHA'nın aktarımına göre, canını hiçe sayan sürücü, bölgedeki vatandaşların da yüreklerini ağızlarına getirdi.

    O anlar kamerada

    Henüz ismi belirlenemeyen motosikletin sürücüsünün, yanında seyreden otomobilin kapısına tutunarak muhabbet ettiği anlar ise başka bir sürücünün amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Bursa'da otomobile yaslanan motosiklet sürücüsü kamerada VİDEO

    Bursa da otomobile yaslanan motosiklet sürücüsü kamerada #1


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