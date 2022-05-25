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    Bursa'da otomobilin altında kalan 2 genç yaralandı

    Alt geçidi kullanmayıp ana yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 genç, otomobilin çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • 25.05.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 09:52
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    Bursa'da otomobilin altında kalan 2 genç yaralandı

    Bursa Gemlik’ten Orhangazi istikametine seyir halinde olan 46 yaşındaki Murat Terzi’nin kullandığı otomobil, Orhangazi’de göl yolu ışıklı kavşağına geldiği sırada aniden yola çılan 14 yaşındaki Behzat. C.Y ve 17 yaşındaki Umut K. isimli gençlere çarptı.

    İHA'nın haberine göre; Otomobilin çarptığı iki genç, yolun kenarına savrularak yaralandı.Kazayı gören vatandaşlar yaralı iki gencin yanına koşarak durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

    2 genç hastaneye kaldırıldı

    Kaza yerine sevk edilen iki ambulans kısa sürede olay yerine gelerek iki yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi acil servisine sevk etti.

    Sürücünün ifadesi

    Kaza sonrası otomobil sürücüsü emniyet ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, iddialara göre otomobilin çarptığı iki gencin olay yerine yakın bölgede bulunan yaya ve alt geçidi kullanmayıp yasak olan yol üzerinde karşıya geçmeye çalıştıkları öğrenildi.

    Bursa da otomobilin altında kalan 2 genç yaralandı #1

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