İHA
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde panik anları yaşandı.
Cadde üzerinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmek için aniden fırlayan çocuğa çarptı.
Savrulup yere düştü
Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk yere düşerken, çevredekiler de hemen yardımına koştu. Olay yerine ambulans çağrıldı.
Kazazede çocuğa sağlık ekipleri müdahalede bulunurken, polis ekipleri de tahkikat başlattı.
O anlar kamerada
Yürekleri ağza getiren kaza bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansırken, tedavisi yapılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.